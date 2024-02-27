Макрон намерен создать коалицию по поставке Украине ракет и бомб

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Франция сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб, заявил в ночь на вторник французский президент Эммануэль Макрон.

"Мы уже сегодня создадим такую коалицию", - сказал он журналистам после организованной Париже конференции по Украине. По словам Макрона, коалиция займется поставкой Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния.

Макрон напомнил, что до сих пор у западных стран было восемь "коалиций", занимающихся передачей Киеву разных видов вооружения.