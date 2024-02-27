Патрушев обсудил с президентом Кубы сотрудничество Москвы и Гаваны

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе визита на Кубу обсудил с президентом страны Мигелем Диас-Канелем российско-кубинское сотрудничество.

"В Гаване секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева принял президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес. Рассмотрены вопросы практического взаимодействия России и Кубы в области безопасности, экономики и культуры", - сообщили в пресс-службе Совбеза РФ во вторник.

Стороны подчеркнули, что Россия и Куба - надежные союзники, которые "активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей", говорится в сообщении.