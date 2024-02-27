Патрушев заявил о готовности РФ комплексно поддерживать партнеров в Латинской Америке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова оказать всестороннюю поддержку партнерам в Латинской Америке, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям. Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках", - сказал Патрушев во вторник в Манагуа на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Подробно обсуждены меры противодействия внешнему вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - сообщила пресс-служба Совбеза РФ по итогам этих консультаций.

"Развитие дружеских связей с нашими ключевыми партнерами в Латинской Америке и Карибском бассейне остается в числе ключевых международных приоритетов Москвы. Значение этого региона для России стремительно возрастает. Именно эти страны находятся в авангарде борьбы за подлинный суверенитет Латинской Америки и ее полноправное место на мировой арене", - процитировали в Совбезе заявление Патрушева на консультациях.

"Москва продолжит в рамках всех имеющихся возможностей способствовать работе по пресечению вмешательства во внутренние дела ваших стран, кампаний по дискредитации их легитимных властей, запугиванию населения, дестабилизации экономики", - сказал Патрушев представителям Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Вам прекрасно известны агрессивные методы США по насильственному слому не устраивающих их правительств, политическому давлению и экономическому сдерживанию государств, демонстрирующих самостоятельность", - продолжил он.

"По нашим оценкам, все эти инструменты будут еще более напористо применяться не только в отношении России, но и ряда государств Латинской Америки. Тем более что ряд ваших стран в этом и следующем году вступает в предвыборный период", - предупредил секретарь российского Совбеза.

Ранее Совбез РФ сообщил о прибытии Патрушева в Никарагуа для проведения двусторонних консультаций по вопросам безопасности.

Перед Никарагуа Патрушев посетил Кубу. Пресс-служба Совбеза РФ сообщала о встречах Патрушева с лидером Кубинской революции Раулем Кастро и президентом страны Мигелем Диас-Канелем.

Стороны подчеркнули, что Россия и Куба - надежные союзники, которые "активно развивают многоплановое взаимодействие, сохраняя преемственность курса на углубление российско-кубинских связей", сообщил Совбез РФ после встречи Патрушева с кубинским президентом.