Разногласия в Конгрессе США по шатдауну и иностранной помощи преодолеть не удалось

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры законодателей американского Конгресса о предотвращении закрытия правительства (шатдауна), а также помощи Украине, Израилю и Тайваню не привели к устранению разногласий между республиканцами и демократами в палате представителей, пишет The Hill.

"Лидеры Конгресса не смогли в выходные обнародовать долгожданные компромиссные законопроекты об ассигнованиях (...) и, как следствие, оставив членов Конгресса в недоумении относительно дальнейших действий всего за несколько дней до приближающегося крайнего срока", - говорится в публикации.

Отмечается, что "уже нарастают опасения, что Конгресс готовится к очередному краткосрочному сокращению финансирования, поскольку сторонники жесткой линии усиливают давление на спикера, чтобы обеспечить победу консервативной политики в таких областях, как аборты и граница".

Как пишет издание, "разговоры о следующих шагах достигнут апогея во вторник, когда президент Джо Байден собирается принять четырех ведущих лидеров Конгресса" для обсуждения государственного финансирования.

"Мы хотим видеть, что правительство не будет закрыто, это основной приоритет или обязанность Конгресса - сохранять правительство открытым", - заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ожидается, что Байден будет также настаивать на необходимости принятия чрезвычайного пакета мер в области обороны и внешней политики, который включает помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование для пополнения запасов американского оружия и боеприпасов.

The Hill отмечает, что все это "подталкивает спикера (палаты представителей Майка Джонсона - ИФ) к знакомому - но трудному - решению: уступить консерваторам и форсировать закрытие (...), или порвать с сторонниками жесткой линии Республиканской партии и заключить соглашение о расходах с демократами".

На втором варианте настаивают видные законодатели в сенате, такие, как лидер демократического большинства Чак Шумер и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл.

В то же время сторонники жесткой линии оказывают давление на Джонсона, чтобы он использовал процесс ассигнований для получения политических уступок от демократов.

СМИ напоминают, что сделка с демократами по вопросам шатдауна стоила поста спикера предшественнику Джонсона Кевину Маккарти.

В январе Байден во избежание шатдауна подписал закон о продлении временного финансирования правительства до марта. Документ предусматривает финансирование части правительственных учреждений до 1 марта, остальных - до 8 марта 2024 года.