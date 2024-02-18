Байден призвал Конгресс срочно принять законопроект о помощи Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден после оставления украинскими войсками Авдеевки призвал конгрессменов незамедлительно рассмотреть и принять законопроект о дополнительной военной помощи Украине, сообщил Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул необходимость того, чтобы Конгресс срочно принял законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских вооруженных сил", - говорится в сообщении Белого дома о телефонной беседе Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Он отметил, что "украинские военные были вынуждены отступить из Авдеевки после того, как им пришлось уменьшить использование боеприпасов из-за сокращения поставок в результате бездействия Конгресса".

В беседе с журналистами президентского пула Байден выразил уверенность, что его администрации удастся получить от Конгресса одобрение дополнительного финансирования Киева. При этом, по словам американского президента, он не может быть уверен в том, что до этого под контроль РФ не перейдет еще больше украинских городов.

Как сообщалось, палата представителей не планирует слушания до 28 февраля, это следует из расписания заседаний, опубликованного на сайте палаты.

Таким образом, откладывается возможное рассмотрение в палате принятого сенатом законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон исключил незамедлительное вынесение документа на голосование, заявив, что "в законопроекте сената об иностранной помощи ничего не говорится о самой насущной проблеме, стоящей перед нашей страной".

"В отсутствие каких-либо изменений в пограничной политике от сената палате представителей придется продолжать действовать по собственной инициативе в этих важных вопросах", - заявил Джонсон.

В среду на пресс-конференции спикер подчеркнул, что палата представителей не поддастся давлению со стороны сената, добивающегося принятия законопроекта.

Сенат проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, в том числе $60 млрд для Киева. Это решение одобрил Байден, призвавший палату представителей "безотлагательно" рассмотреть инициативу.