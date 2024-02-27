В сенате США считают, что союзники разочаруются в Вашингтоне без выделения помощи Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Неспособность Конгресса США в ближайшее время одобрить финансовую помощь Украине приведет к тому, что от Вашингтона отвернутся союзники, НАТО даст трещину, заявил во вторник лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер.

"Мы не можем позволить себе ждать месяц, два или три, потому что в этом случае (...) произойдет раскол в НАТО, союзники отвернутся от США", - сказал Шумер после встречи лидеров Конгресса с президентом США Джо Байденом, трансляцию вел телеканал MSNBC.

"Поэтому мы призвали спикера (Палаты представителей Майка Джонсона - ИФ) одобрить помощь. Я сказал ему, что если не поступить сейчас правильно, вне зависимости от того, какая сейчас политика, то он будет сожалеть об этом. Все в его руках", - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что если Конгресс не одобрит финансирование Украины, она потерпит поражение.

Вместе с тем Шумер отметил, что отсутствие дальнейшей поддержки от США "подстегнет" такие страны, как РФ, Китай, Иран и КНДР. Он повторил, что решение вопроса с Украиной является сейчас первоочередной задачей.

Со своей стороны спикер-республиканец Джонсон после встречи с Байденом заявил, что приоритетными являются потребности американцев, в частности, безопасность границы США.

"Когда вы говорите о нуждах американцев, в первую очередь нужно помнить об открытой границе. (...) Я вновь поднял сегодня этот вопрос - один на один с президентом", - сказал он.

"Важнейший приоритет нашей страны - эта наша граница, необходимо обеспечить там безопасность", - добавил Джонсон.

The Hill сообщало, что переговоры законодателей американского Конгресса о предотвращении закрытия правительства (шатдауна), а также помощи Украине, Израилю и Тайваню не привели к устранению разногласий между республиканцами и демократами в палате представителей.

Ранее в феврале издание писало, что конгрессмены от Демократической партии США пытаются найти альтернативные способы для одобрения в Палате представителей запроса Белого дома на выделение дополнительных средств на помощь Украине. При этом Палата представителей ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проведя голосование по этому вопросу.

Ранее Джонсон предупредил, что готов рассмотреть запрос для Украины только одновременно с принятием мер по защите южной границы США от потока нелегальных иммигрантов. Джонсон пояснял, что Палата представителей не поддастся давлению Сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине.

Сенат в феврале принял законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. В нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США. Затем документ отправился на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. В январе американские СМИ сообщали, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины; нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.