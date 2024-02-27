Генсек НАТО заявил, что альянс не планирует отправлять военных на Украину

Йенс Столтенберг Фото: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - У НАТО нет планов по отправке боевых подразделений на Украину, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Союзники по НАТО предоставляют беспрецедентную помощь Украине. Мы делаем это с 2014 года, а затем - усилили ее (...). Но планов размещения боевых подразделений НАТО на Украине нет", - сказал он агентству.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей лидеров стран ЕС в Париже заявил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не говорит о мире. Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна "определенно не хочет отправлять своих солдат на Украину".