Оппозиция раскритиковала Макрона за слова о возможной отправке войск на Украине

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Лидеры французских оппозиционных партий как правого, так и левого толка раскритиковали высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нельзя исключать идею отправки в будущем западных военных на Украину, сообщают во вторник парижские СМИ.

"Это тягостное, чреватое серьезными последствиями заявление. Его сделали без малейших консультаций с парламентом", - заявил глава правой партии "Республиканцы" Эрик Сиотти. "Действительно ли данная позиция была хорошо продумана?" - спросил он.

"Макрон играет в полководца, однако нужно понимать, что от последствий его беспечных рассуждений зависит жизнь наших детей", - написала в соцсети X лидер парламентской фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Она добавила, что необходимо "осознавать, насколько серьезны такого рода заявления".

В левых партиях также заявили, что не одобряют высказывания президента. Лидер партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон в соцсетях призвал задуматься о том, как будут развиваться события в случае отправки войск на Украину. "Отправка войск на украинскую территорию приведет к тому, что мы станем участниками войны. А война против России была бы безумием", - заявил он.

"Парламент должен рассмотреть этот вопрос и ясно сказать: "нет, войны не будет", - добавил Меланшон.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор, в свою очередь, заявил, что согласен с тем, что Франция должна оказывать поддержку Украине. "Однако вступить в войну с Россией и втянуть в нее весь континент - это было бы сумасшествием", - предупредил он.

Во Французском Национальном собрании нынешнего созыва у оппозиционных партий больше мест, чем у сторонников Макрона.

Ранее во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по отправке боевых подразделений на Украину. "Союзники по НАТО предоставляют беспрецедентную помощь Украине. Мы делаем это с 2014 года, а затем - усилили ее (...). Но планов размещения боевых подразделений НАТО на Украине нет", - сказал он агентству Associated Press.

Президент Франции Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей лидеров стран ЕС в Париже заявил, что несколько стран НАТО рассматривают идею направления своих солдат на Украину, однако при этом никто в странах альянса не говорит о мире. Фицо подчеркнул, что Словакия не направит своих солдат на Украину.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала также заявил, что его страна "определенно не хочет отправлять своих солдат на Украину".