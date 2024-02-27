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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Израиль и ХАМАС пока не достигли соглашения ни по одному из основных вопросов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников на данный момент нет никакого прорыва, сообщил во вторник МИД Катара.

"Между Израилем и ХАМАС не достигнуто соглашение ни по одному из основных спорных вопросов", - сообщил катарский МИД, которого цитируют израильские СМИ.

И на данный момент "нет никакого прорыва в переговорах о прекращении огня и сделке по освобождению заложников", отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Катара, который наряду с Египтом и США выступает посредником в переговорах между Израилем и правящей в секторе Газа радикальной группировкой ХАМАС о прекращении вооруженного конфликта в анклаве.

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При этом в МИД отметили, что Катар оптимистично относится к посредническим переговорам.

Накануне президент США Джо Байден выразил надежду на то, что соглашение по сектору Газа будет достигнуто к следующему понедельнику, то есть к 4 марта.

Однако на следующий день представитель ХАМАС заявил, что надежды Байдена не соответствуют "военной ситуации на местах" и все еще существуют большие пробелы, которые необходимо устранить, отмечают израильские СМИ.

Возможные условия сделки

Ранее СМИ сообщили, что Израиль готов освободить палестинцев, осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на удерживаемых в анклаве израильских заложников.

Речь идет об освобождении 400 палестинских заключенных в обмен на 40 из приблизительно 100 заложников ХАМАС. На свободу должны быть выпущены удерживаемые радикальной группировкой женщины, раненые и пожилые.

Кроме того, по данным СМИ, Израиль может разрешить постепенное возвращение гражданских лиц в северную часть сектора Газа, за исключением молодых мужчин, а также увеличить поток гуманитарной помощи.

Другие элементы возможной сделки, включая продолжительность прекращения огня и требование ХАМАС о полном выводе израильских вооруженных сил из сектора Газа, все еще обсуждаются.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Израиль Катар ХАМАС
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