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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Израиль готов освободить высокопоставленных палестинцев в обмен на заложников

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Израиль сигнализирует о готовности освободить палестинцев, осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на удерживаемых радикальным движением ХАМАС израильских заложников, сообщают СМИ.

По данным телеканала Al-Jazeera, Израиль готов освободить 400 палестинских заключенных, в том числе некоторых осужденных по серьезным обвинениям, в обмен на освобождение 40 израильских женщин и пожилых мужчин, удерживаемых в секторе Газа, если будет достигнута сделка о заложниках.

Кроме того, согласно информации телеканала, Израиль может разрешить постепенное возвращение гражданских лиц в северную часть сектора Газа, за исключением молодых мужчин, а также увеличить поток гуманитарной помощи.

В свою очередь газета New York Times со ссылкой на осведомленных чиновников сообщает, что израильские переговорщики в частном порядке согласились с предложением США, согласно которому пять женщин-солдат Армии обороны Израиля будут освобождены в обмен на 15 палестинцев, осужденных по крупным обвинениям в терроризме.

Отмечается, что в рамках предложения США планируется освобождение 40 из приблизительно 100 пленников ХАМАС, среди них будут женщины, раненые и пожилые.

Другие элементы возможной сделки, включая продолжительность прекращения огня и требование ХАМАС о полном выводе израильских вооруженных сил из сектора Газа, все еще обсуждаются.

Как подчеркивает издание, ХАМАС пока не ответил на предложение, но изменение позиции Израиля может подтолкнуть переговоры к сделке с заложниками и возможному прекращению огня.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 253 человека были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 27 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС США Газа
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