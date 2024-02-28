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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Uniper вернулся к чистой прибыли в 2023 году и дал слабый прогноз на 2024 год

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания Uniper SE получила чистую прибыль в 2023 году, несмотря на сокращение выручки на 61%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем году составила 6,34 млрд евро против убытка в размере 19,14 млрд евро за 2022 год.

Скорректированная прибыль составила 4,43 млрд евро против убытка в 7,4 млрд евро, скорректированная EBIT – 6,37 млрд евро против убытка в 10,88 млрд евро.

Вместе с тем выручка сократилась до 107,92 млрд евро с 274,12 млрд евро годом ранее.

Компания также отразила в отчетности за 2023 год резерв в размере около 2,2 млрд евро для исполнения платежного обязательства перед правительством Германии в связи с предоставлением ей помощи в разгар энергетического кризиса 2022 года на фоне ограничения импорта российского газа. Обязательство подлежит исполнению в начале 2025 года, а его окончательный размер будет зависеть в том числе от прибыли Uniper по итогам 2024 года.

Руководство компании по итогам текущего года ожидает зафиксировать скорректированную EBITDA, которая заменит EBIT в качестве предпочитаемого финансового индикатора, в диапазоне 1,5-2 млрд евро (против 7,16 млрд евро в 2023 году), скорректированную прибыль – 0,7-1,1 млрд евро.

Акции Uniper дорожают на 2,7% на торгах в среду.

Uniper
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