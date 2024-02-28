Uniper не исключает арбитража против РФ, если вопрос об активах не будет решен

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Германский Uniper готов инициировать арбитражное дело в отношении России в случае, если решение относительно активов компании в стране не будет найдено в переговорном процессе, говорится в отчетности компании за прошлый год.

"Uniper оценивает предпринятые Россией действия в отношении его доли в "Юнипро", в частности, такие как временное управление, как нарушение обязательств", - отмечает компания. Концерн направил в РФ так называемый notice of dispute - официальное возражение против этих действий с тем, чтобы разрешить вопрос в ходе переговоров.

"Если решения не будет найдено путем переговоров, тогда Uniper может инициировать арбитражный процесс в отношении России", - заявил Uniper.

Компания напомнила, что еще в 2021 году приняла решение о продаже своей доли в "Юнипро" и уведомила тогда российские власти, нашла потенциального покупателя, с которым осенью 2022 года достигла договоренностей. Но сделка еще должна была быть одобрена властями РФ, чего так и не произошло.

В конце апреля президент РФ своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество.

После этого советы директоров компаний по требованию Росимущества сменили гендиректоров. В "Юнипро" им стал руководитель департамента энергетики ПАО "Роснефть" Василий Никонов, а в "Фортуме" - Вячеслав Кожевников из "Башнефти".

Накануне стало известно, что финский энергоконцерн Fortum инициировал арбитражное дело в отношении РФ. Fortum будет требовать компенсацию инвестиций и стоимости акций ПАО "Форвард энерго" (бывшее ПАО "Фортум"), говорилось в сообщении компании без упоминания точной суммы, речь шла о нескольких миллиардах евро. По итогам I квартала 2023 г. Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в отчетности.

В своем отчете компания отметила, что "последовательно искала выход с российского рынка и безуспешно обращалась за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям".

В Uniper также отмечали, что компания с конца 2022 года фактически не может осуществлять операционный контроль над российским активом.