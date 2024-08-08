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Uniper сократила полугодовую чистую прибыль более чем в 10 раз

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Германская энергетическая компания Uniper SE резко снизила чистую прибыль в первой половине 2024 года на фоне сокращения выручки.

В январе-июне чистая прибыль компании составила 903 млн евро против 9,44 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1,11 млрд евро по сравнению с 2,49 млрд евро, скорректированная EBITDA - 1,74 млрд евро против 4,11 млрд евро.

Выручка компании понизилась до 31,73 млрд с 54,48 млрд евро.

Руководство Uniper повысило прогноз скорректированной EBITDA на текущий год на 400 млн евро, до 1,9-2,4 млрд евро, скорректированной чистой прибыли - также на 400 млн евро, до 1,1-1,5 млрд евро.

Акции Uniper, в 2022 году перешедшей под контроль правительства Германии после получения масштабной госпомощи, опустились в цене на 26,9% с начала года, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 5,2%.

Uniper Германия
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