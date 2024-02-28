Польша предупредила о масштабных перемещениях военной техники в ходе учений НАТО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный штаб Вооруженных сил Польши в среду предупреждает о масштабных перемещениях военной техники по дорогам страны в связи с учениями.

"На дорогах практически всей страны наблюдается усиление движения колонн военной техники в связи с международными учениями под кодовыми названиями Steadfast Defender-24 и Dragon-24", - говорится в сообщении в официальных соцсетях польского Генштаба.

Там подчеркнули, что "это заранее спланированные маневры, одним из элементов которых является проверка порядка действий и способности войск быстро перемещаться и достигать готовности в указанном районе боевых действий. Перевозка и перемещение войск является составной частью всех видов деятельности Вооруженных сил".