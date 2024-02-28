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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

НАТО в марте проведет на севере Европы учения Nordic Response 2024

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Страны НАТО с 3 по 14 марта проведут в Норвегии, Финляндии и Швеции военные учения Nordic Response 2024, которые будут сосредоточены на отработке действий по обороне и защите северного региона блока, сообщил альянс.

В маневрах примут участие 13 стран-членов НАТО, будет задействовано 20 тысяч военнослужащих, 100 самолетов - истребители, патрульные, противолодочные и транспортные самолеты и вертолеты, 50 кораблей, в том числе авианосцы, фрегаты, подводные лодки и десантные корабли.

Действия развернутся в северных районах территорий Норвегии, Финляндии и Швеции, в их воздушном пространстве, а также прилегающих морских акваториях, где будет наибольшая активность.

"На земле тысячи солдат будут защищать территорию северных стран с помощью различных артиллерийских систем, танков, гусеничной и другой наземной техники", - говорится в сообщении.

"Мы должны быть в состоянии дать отпор и остановить любого, кто попытается бросить вызов нашим границам, ценностям и демократии. С учетом нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны, чем когда-либо прежде", - заявил командующий Норвежским центром воздушных операций бригадный генерал Трон Стрэнд.

Учения Nordic Response станут частью проводимых в Европе крупномасштабных учений Steadfast Defender 24, в которых принимают участие вооруженные силы 31 страны НАТО и Швеции.

НАТО Швеция Норвегия Финляндия Европа Трон Стрэнд Steadfast Defender
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