Власти Болгарии пообещали значительно увеличить военную помощь Украине

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Болгарии планирует значительно увеличить военную помощь Украине, заявил телекомпании bTV болгарский министр обороны Тодор Тагарев.

По его словам, в Софии намерены оказывать "значительно большую помощь" украинским вооруженным силам, нежели это было до сих пор. Он напомнил, что уже одобрена помощь Украине на 47 млн евро, и будет новая, он не уточнил, какая именно.

"Наша политика заключается в том, чтобы анализировать запросы со стороны Украины. Посмотрим, как мы можем помочь, и будем работать в этом направлении", - сказал Тагарев.

"БТР для Украины все еще находятся в Софии. Они уедут через несколько дней, но сроки я не назову", - добавил он, заверив, что более приоритетная помощь уже давно ушла. Он уточнил, что есть еще комплексы С-300, которые передаются гораздо быстрее.

В частности, Болгария передала Украине некоторое количество, предположительно, неисправных ракет для С-300. Также в Софии ранее согласились передать сотню вышедших из строя бронетранспортеров, которые Украина, вероятно, может починить, однако возникла проблема с финансированием их транспортировки.

При этом болгарский министр исключил возможность отправки военных из его страны на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон на днях заявил, что не следует исключать возможность отправки военнослужащих из западных стран на Украину. При этом он подчеркнул, что на данный момент среди европейских стран консенсуса по этому вопросу нет.

Лидеры Великобритании, ФРГ, Венгрии, Польши, Австрии и многих других европейских стран, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг затем заверили, что никаких планов по отправке военнослужащих на Украину у них нет. Об отсутствии подобных планов заявили и в Белом доме.