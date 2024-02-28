Украина получила гранты от Японии и Норвегии на $760 млн

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украина получила $760 млн грантовых средств от Японии и Норвегии, сообщил в соцсетях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Денежные средства поступили через механизм Всемирного банка PEACE in Ukraine. Они будут направлены на покрытие первоочередных расходов госбюджета", - написал он.

По его словам, в 2024 году Украина рассчитывает на ощутимую финансовую поддержку со стороны Японии.

Общие потребности Украины во внешнем финансировании на 2024 год оцениваются более чем в $37 млрд. В 2022 году внешнее финансирование Киева составило $31 млрд, а в 2023 году оно выросло до $42 млрд.