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Норвегия выделит $100 млн для ремонта энергетической системы Украины

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти Норвегии направят Украине $103 млн для восстановления ее энергетической системы и обеспечения электроснабжения до наступления зимы, сообщают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на заявление норвежского премьера Йонаса Гар Стёре.

"Мы близко контактируем с Украиной по поводу того, как наиболее эффективно использовать эти средства", - отметил он.

Премьер подчеркнул, что восстановительные работы надо начать до зимы. При этом $11,2 млн пойдет на ремонт в Харьковской области, предполагается установление солнечных батарей в нескольких местах.

В 2022 году Норвегия предоставляла Украине $196 млн для поддержки энергетического сектора, а в 2023 году - $177 млн.

СМИ напоминают, что Осло ранее обещало $7 млрд для помощи Украине в военной и гуманитарной сферах на 2023-2027 годы.

Украина Норвегия
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