WindEurope ждет роста ветрогенерирующих мощностей в Европе к 2030 году на 262 ГВт

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем ветрогенерирующих мощностей в Европе вырастет на 262 ГВт к 2030 году, увеличившись почти в два раза по сравнению с текущим уровнем, говорится в прогнозе отраслевой ассоциации WindEurope.

В 2023 году мощности европейских ветропарков выросли на 18,3 ГВт, до 272 ГВт. В текущем году ожидается прирост на 21 ГВт, в следующем - на 28 ГВт.

В прошлом году ветропарки обеспечивали 20% потребностей стран ЕС и Великобритании в электричестве. К 2030 году эта доля может вырасти до 35%.