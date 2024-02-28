Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

WindEurope ждет роста ветрогенерирующих мощностей в Европе к 2030 году на 262 ГВт

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Объем ветрогенерирующих мощностей в Европе вырастет на 262 ГВт к 2030 году, увеличившись почти в два раза по сравнению с текущим уровнем, говорится в прогнозе отраслевой ассоциации WindEurope.

В 2023 году мощности европейских ветропарков выросли на 18,3 ГВт, до 272 ГВт. В текущем году ожидается прирост на 21 ГВт, в следующем - на 28 ГВт.

В прошлом году ветропарки обеспечивали 20% потребностей стран ЕС и Великобритании в электричестве. К 2030 году эта доля может вырасти до 35%.

WindEurope ЕС Великобритания Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 28 февраля

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ и де-юре

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Депутаты Приднестровья призвали Россию принять меры по защите региона

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

Tesla планирует начать поставки спорткара Roadster в 2025 году

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

В парламенте Армении заявили, что слова Пашиняна об ОДКБ не были правовой оценкой

Польша предупредила о масштабных перемещениях военной техники в ходе учений НАТО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });