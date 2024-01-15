ЕС в 2023 году построил 17 ГВт новой ветроэнергетики

Это в два раза меньше, чем предусмотрено целями блока

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейский союз в 2023 году построил 17 ГВт новых ветроэнергетических установок, что немного больше, чем в 2022 году (15 ГВт) и больше, чем когда-либо за один год, отмечает ассоциация WindEurope.

В том числе 14 ГВт были построены на суше и 3 ГВт на море. Больше всех мощностей построила Германия, за ней следуют Нидерланды (введена крупнейшая в мире ВЭС Hollandse Kust Zuid на 1,5 ГВт) и Швеция.

Тем не менее, отмечает отраслевой альянс, это значительно меньше, чем предусмотрено целями ЕС до 2030 года: регион ежегодно должен строить 30 ГВт новых ветроэнергетических мощностей. WindEurope также приводит оценки Международного энергетического агентства, по которым в регионе в период до 2028 года прогнозируется ввод новых мощностей на уровне 23 ГВт в год.

Ветер в 2023 году обеспечил 19% всей электроэнергии, произведенной в Европе, сообщается в релизе. Гидроэнергетика дала 13%, солнечная – 8% и энергия биомассы – 3%. Всего возобновляемые источники энергии в общей сложности обеспечили 44% произведенной электроэнергии, отмечает ассоциация.

Доля ветроэнергии в потреблении составила 17% и 15% за 2023 и 2022 год соответственно, свидетельствуют ежедневные сводки WindEurope.