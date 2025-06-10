Владелец магазинов IKEA купил активы в сфере солнечной энергетики в Нидерландах

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ingka Group, владелец и оператор большинства магазинов IKEA по всему миру, приобрела портфель активов в сфере солнечной энергетики в Нидерландах у шведской Susi Partners, работающей в сфере инфраструктурных инвестиций.

Как говорится в пресс-релизе Ingka, в сделку входят три солнечных парка совокупной мощностью 76,3 МВт. Их генерация позволит ежегодно покрывать потребности в энергоресурсах более 24 тыс. домохозяйств в Нидерландах.

"Сделка поддерживает цели Ingka в сфере устойчивого развития, включая сокращение выбросов и продвижение решений в сфере "зеленой" энергетики", - говорится в сообщении компании.

Ingka планирует до 2030 года инвестировать 7,5 млрд евро в ВИЭ-активы, в том числе в солнечные электростанции и ветропарки, а также в сопутствующие технологии, включая аккумуляторные системы и e-fuels (электротопливо).