Наземные службы Lufthansa проводят трехдневную забастовку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники наземных служб германской авиакомпании Lufthansa - Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training и Lufthansa Technical Training - проводят трехдневную забастовку, которая закончится 1 марта.

Работники подразделений Lufthansa Technik Logistik и Lufthansa Technik Logistik Services также примут участие в протестах, но они будут приостанавливать работу в разное время в зависимости от аэропорта, сообщают германские СМИ.

Профсоюз Verdi в ходе спора с Lufthansa об условиях тарифного договора уже провели две забастовки, каждая длительностью более суток. Это приводило к отмене сотен авиарейсов. В этот раз пассажирские рейсы не должны быть затронуты, сообщили в профсоюзе.

После предупредительных забастовок наземного персонала, проходивших 20-21 февраля, Lufthansa предложила Verdi условия для достижения компромисса, однако после двух дней переговоров профсоюз отверг их.

В службах наземного обслуживания Lufthansa задействованы около 25 тысяч сотрудников. Профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров между профсоюзом и авиаперевозчиком запланирован на 13-14 марта.

За последние 12 месяцев капитализация Lufthansa упала почти на 27% (до 8,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 15%.