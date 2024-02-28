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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Наземные службы Lufthansa проводят трехдневную забастовку

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники наземных служб германской авиакомпании Lufthansa - Lufthansa Technik, Lufthansa Aviation Training и Lufthansa Technical Training - проводят трехдневную забастовку, которая закончится 1 марта.

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Работники подразделений Lufthansa Technik Logistik и Lufthansa Technik Logistik Services также примут участие в протестах, но они будут приостанавливать работу в разное время в зависимости от аэропорта, сообщают германские СМИ.

Профсоюз Verdi в ходе спора с Lufthansa об условиях тарифного договора уже провели две забастовки, каждая длительностью более суток. Это приводило к отмене сотен авиарейсов. В этот раз пассажирские рейсы не должны быть затронуты, сообщили в профсоюзе.

После предупредительных забастовок наземного персонала, проходивших 20-21 февраля, Lufthansa предложила Verdi условия для достижения компромисса, однако после двух дней переговоров профсоюз отверг их.

В службах наземного обслуживания Lufthansa задействованы около 25 тысяч сотрудников. Профсоюз требует повышения зарплаты на 12,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц, а также дополнительной единовременной выплаты в размере 3000 евро для компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров между профсоюзом и авиаперевозчиком запланирован на 13-14 марта.

За последние 12 месяцев капитализация Lufthansa упала почти на 27% (до 8,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 15%.

Lufthansa Verdi Германия
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