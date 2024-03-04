В МИД России отметили провокационный характер учений НАТО Nordic Response

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Учения НАТО Nordic Response 2024 увеличивают риск военных инцидентов, Россия занимается их отслеживанием, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Естественно, военные следят, для этого у нас имеются все средства", - сказал он журналистам.

Он отметил, что политическая позиция России хорошо известна, в Москве считают, что эти учения носят "демонстративно провокационный характер".

"Любые учения, особенно в географической близости к линии соприкосновения, увеличивают опасность военных инцидентов", - подчеркнул замглавы МИД

Он заверил, что с точки зрения обеспечения обороноспособности Российской Федерации "все необходимые меры предприняты". По его словам, военная активность НАТО "еще больше ослабляет европейскую безопасность и создает дополнительные риски".

Учения Nordic Response 2024 проводятся с 3 по 14 марта в Норвегии, Финляндии и Швеции с участием 13 стран альянса. Цель учений - отработка действий по обороне и защите северного региона блока.