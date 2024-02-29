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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 февраля

США изучают возможность доставки гуманитарной помощи в сектор Газа по воздуху

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом изучает возможность сброса гуманитарной помощи с американских военных самолетов в сектор Газа, сообщает Axios со ссылкой на осведомленных американских чиновников.

"Мы не можем доставить достаточное количество помощи на грузовиках (...)", - заявил один из собеседников портала.

По его словам, Белый дом только недавно начал обсуждать вариант сброса гуманитарного груза с самолетов.

Первоначально администрация скептически относилась к такой идее. Чиновники США признают, что сброс гуманитарной помощи по воздуху будет иметь ограниченный эффект, поскольку военный самолет может сбросить только количество припасов, эквивалентное тому, которое перевозится одним или двумя грузовиками.

Собеседники портала отметили, что помощь с воздуха может быть оказана в случае крайней необходимости.

По мнению чиновников, доставить необходимое количество гуманитарной помощи в Газу можно только по суше, поэтому необходимо, чтобы в сектор могли ежедневно въезжать сотни грузовиков.

Хроника 07 октября 2023 года – 29 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Белый дом сектор Газа США
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