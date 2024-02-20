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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы

ООН приостановит отправку продовольственной помощи на север Газы
Фото: Dawoud Abo Alkas/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) приняла решение приостановить поставки продовольственной помощи в северную часть сектора Газа до тех пор, пока там не создадут для этого безопасные условия.

"ФАО приостанавливает поставки жизненно необходимой продовольственной помощи на север Газы до тех пор, пока не будет условий, которые бы позволили безопасно осуществлять доставку", - говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте организации.

Там добавили, что это "решение далось нелегко".

В ФАО признали, что в связи с приостановкой поставок ситуация в анклаве может "еще больше ухудшиться и больше людей будут подвержены риску смерти из-за голода".

Согласно заявлению, организация будет искать способы скорейшего возобновления поставок.

В организации напоминают, что отправку гумпомощи в Газу возобновили в прошедшее воскресенье после трехнедельной паузы. План состоял в том, чтобы отправить 10 грузовиков с продовольствием в течение семи дней подряд, чтобы помочь остановить наступающий голод.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
ООН ФАО сектор Газа
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