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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России
Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерc
Фото: Hagen Hopkins/Getty Images

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс объявил о новом пакете санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

"Новая Зеландия ввела санкции еще в отношении 61 российского физического и юридического лица", - говорится в заявлении Питерса, опубликованном на сайте МИД страны.

Уточняется, что в санкционный список попали 45 физических и 16 юридических лиц РФ.

По данным министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии, страна также установила предельные цены на нефть российского происхождения.

Помимо прочего, Новая Зеландия запретила экспорт товаров, подпадающих под ограничения, в Россию и Белоруссию через третьи страны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 февраля 2024 годаВоенная операция на Украине
Новая Зеландия РФ
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