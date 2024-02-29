Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:56

Трамп может встретиться с венгерским премьером Орбаном на следующей неделе

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на свой информированный источник.

Ожидается, что встреча, которая, "вероятно, усилит беспокойство союзников США в связи с перспективой возвращения бывшего президента к власти", состоится 8 марта, говорится в сообщении.

По мнению агентства, возможная встреча "подчеркивает, что Трамп в ходе предвыборной кампании все больше оказывает влияние на вопросы внешней политики". Этому способствует тот факт, что он "приближается к выдвижению на пост президента от республиканцев и вероятному матчу-реваншу на всеобщих выборах против президента Джо Байдена".

Bloomberg напоминает, что Трамп "пригрозил предоставить союзникам по НАТО самим заботиться о себе, если они не выполнят обязательства по расходам на оборону", выступает против уступок республиканцев демократам по вопросам границы и помощи Украине.

"Эти действия вызвали новые опасения в столицах союзников США, которые и без того не уверены в приверженности Вашингтона глобальной безопасности, поскольку вопрос о помощи Украине зашел в тупик в Конгрессе", - подчеркнуло агентство.

Джо Байден Дональд Трамп США Венгрия Виктор Орбан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине

Военная операция на Украине

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении России

Что случилось этой ночью: четверг, 29 февраля

Судья Иллинойса исключил Трампа из избирательного бюллетеня штата

Верховный суд США рассмотрит ходатайство Трампа по вопросу об иммунитете

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна

Лидеры Конгресса США достигли соглашения для предотвращения шатдауна
Военная операция на Украине

Совет ЕС утвердил выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года

Совет ЕС утвердил выделение Украине 50 млрд евро до 2027 года

Что произошло за день: среда, 28 февраля

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

NASA сообщило об увеличении утечки воздуха на российском сегменте МКС вдвое

Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ и де-юре

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });