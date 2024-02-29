Лидеры Конгресса на встрече с Байденом не смогли договориться о помощи Украине

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон сообщил, что подтвердил неизменность позиции консервативно настроенных республиканцев по вопросам иностранной помощи и укрепления границы с Мексикой на встрече в Белом доме лидеров Конгресса с президентом Джо Байденом, сообщила газета The Hill.

Джонсон отметил, что на этой встрече, в которой приняли участие лидеры большинства и меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл, а также лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис, он со своими идеями остался в одиночестве.

Издание пишет, что в интервью Fox News спикер назвал правильными сообщения СМИ о том, что "лидеры ополчились против него".

"Ну, эти сообщения довольно точны. Они сказали, что я был один, один против всех остальных".

"Я напомнил президенту и всем вовлеченным, что проблемой номер один в Америке является открытая граница. Катастрофа, с которой мы столкнулись, которую сам президент Байден спланировал, которую он вызвал и сотворил, и я снова сказал ему, как и много раз до этого, что он должен решить ее с помощью исполнительной власти. Мы больше не можем ждать", - приводит The Hill заявление Джонсона.

Республиканцы считают, что вопрос о выделении иностранной помощи может рассматриваться только в привязке с укреплением южной границы США.

Комментарий Джонсона прозвучал всего через несколько часов после того, как лидеры Конгресса во избежание закрытия правительства (шатдауна) договорились продлить до 8 марта финансирование министерств сельского хозяйства, юстиции, торговли, энергетики, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и городского развития. Финансирование Пентагона, министерства труда, здравоохранения, социальных служб и других ведомств продлено до 22 марта. Сроки предыдущего продления истекали соответственно 1 и 8 марта.

Договоренность о предотвращении шатдауна не включает в себя финансирование границы и иностранной помощи: Украине, Израилю и Тайваню.