Орбан намерен обсудить с Трампом укрепление отношений Венгрии с США

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с экс-президентом США Дональдом Трампом на этой неделе намерен затронуть темы укрепления связей между двумя странами, а также установления мира в Европе с учетом конфликта на Украине, передает агентство EFE со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

"Двумя основными темами грядущей встречи, очевидно, станут восстановление мира в Европе и укрепление двусторонних отношений до уровня, на котором они находились во время первого президентского срока Трампа", - заявил министр.

По его словам, "восстановление мира в Европе и улучшение двусторонних отношений" зависит от победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году.

Встреча политиков запланирована на 8 марта во Флориде.

Трамп уверенно лидирует в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев.