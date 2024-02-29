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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

SEC проводит расследование в отношении главы OpenAI Альтмана

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит расследование в отношении главы разработавшей чат-бота ChatGPT компании OpenAI Сэма Альтмана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Регулятор подозревает, что Альтман ввел инвесторов в заблуждение, и запросил внутренние документы у действующих и бывших должностных лиц и членов совета директоров OpenAI.

Некоторые из источников газеты назвали расследование предсказуемой реакцией на заявления, сделанные советом директоров компании в ноябре прошлого года, когда Альтман был уволен с поста CEO и исключен из совета с формулировкой, что он "не был последовательно честен". При этом SEC не указывает, какие именно слова Альтмана могли ввести инвесторов в заблуждение, отмечает один из источников.

Альтман вернулся на пост главы OpenAI менее чем через две недели после увольнения. Совет директоров был обновлен, но он не вошел в его состав.

Юридическая фирма WilmerHale по просьбе двух новых членов совета расследует ситуацию с увольнением Альтмана, включая действия совета директоров и самого CEO. Ожидается, что это расследование завершится через несколько недель.

SEC США OpenAI Сэм Альтман
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