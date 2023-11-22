Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сэм Альтман, уволенный с должности гендиректора OpenAI в прошлую пятницу, вернется на свой пост. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме того, компания внесет изменения в состав совета директоров. В него войдут бывший глава разработчика ПО Salesforce Inc. Брэт Тейлор (он же станет председателем совета) и бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

"Мы вместе работаем над деталями. Спасибо за ваше терпение", - отмечается в сообщении компании, получившей известность как разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Альтман был уволен из OpenAI в прошлую пятницу с формулировкой, что он "не был последовательно честен во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности руководить компанией". Вместе с ним из компании ушел другой соучредитель – Грег Брокман. В начале этой недели стало известно, что они перешли на работу в Microsoft Corp.

В понедельник большинство сотрудников OpenAI, включая еще одного соучредителя и члена совета директоров Илью Суцкевера, подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана. В противном случае они выразили готовность уйти вслед за ним в Microsoft.

Microsoft является крупным инвестором OpenAI: в этом году компания вложила в разработчика $10 млрд.

"С новым советом директоров и при поддержке Сатьи (Наделлы, главы Microsoft - ИФ), я с нетерпением жду возвращения в OpenAI", - написал Альтман в своем личном аккаунте в X.

Наделла, в понедельник объявивший о переходе в свою компанию Альтмана и Брокмана, поддержал их решение вернуться и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества с OpenAI при разработке технологий искусственного интеллекта нового поколения.

OpenAI Сэм Альтман Microsoft
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Израиль назвал имена 300 палестинцев, которых могут обменять на заложников

Binance согласилась заплатить в США $4,3 млрд штрафа по делу об отмывании

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Что случилось этой ночью: среда, 22 ноября

Российские военные уничтожили в Черном море четыре безэкипажных катера ВСУ

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня

ХАМАС подтвердил соглашение о прекращении огня сроком на четыре дня
Обострение палестино-израильского конфликта

Кабмин Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });