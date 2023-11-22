Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сэм Альтман, уволенный с должности гендиректора OpenAI в прошлую пятницу, вернется на свой пост. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети X (бывший Twitter).

Кроме того, компания внесет изменения в состав совета директоров. В него войдут бывший глава разработчика ПО Salesforce Inc. Брэт Тейлор (он же станет председателем совета) и бывший министр финансов США Ларри Саммерс.

"Мы вместе работаем над деталями. Спасибо за ваше терпение", - отмечается в сообщении компании, получившей известность как разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Альтман был уволен из OpenAI в прошлую пятницу с формулировкой, что он "не был последовательно честен во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности руководить компанией". Вместе с ним из компании ушел другой соучредитель – Грег Брокман. В начале этой недели стало известно, что они перешли на работу в Microsoft Corp.

В понедельник большинство сотрудников OpenAI, включая еще одного соучредителя и члена совета директоров Илью Суцкевера, подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана. В противном случае они выразили готовность уйти вслед за ним в Microsoft.

Microsoft является крупным инвестором OpenAI: в этом году компания вложила в разработчика $10 млрд.

"С новым советом директоров и при поддержке Сатьи (Наделлы, главы Microsoft - ИФ), я с нетерпением жду возвращения в OpenAI", - написал Альтман в своем личном аккаунте в X.

Наделла, в понедельник объявивший о переходе в свою компанию Альтмана и Брокмана, поддержал их решение вернуться и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества с OpenAI при разработке технологий искусственного интеллекта нового поколения.