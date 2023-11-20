Бывший гендиректор Twitch Эммет Шир назначен главой OpenAI

Фото: Eoin Noonan /Web Summit via Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, назначила Эммета Шира главным исполнительным директором компании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ранее Шир возглавлял популярную стриминговую платформу Twitch.

В ночь с пятницы на субботу OpenAI внезапно уволила гендиректора и одного из основателей Сэма Альтмана с формулировкой, что он "не был последовательно честен во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности руководить компанией".

Вслед за Альтманом компанию покинул другой соучредитель и президент Грег Брокман. Временно исполняющей обязанности CEO была назначена главный технический директор Мира Мурати.

СМИ писали, что инвесторы и сотрудники OpenAI поддержали Альтмана и призвали совет директоров начать переговоры о его возвращении на пост главы компании. Однако еще один соучредитель компании Илья Суцкевер в письме сотрудникам в воскресенье заявил, что Альтман не вернется, пишет Bloomberg.

Помимо Шира совет директоров OpenAI рассматривал еще несколько кандидатур на пост CEO. По словам одного из источников, совет директоров отдал предпочтение Ширу, поскольку он "осознает экзистенциальную угрозу со стороны искусственного интеллекта".