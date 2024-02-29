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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В G7 готовят к лету предложения по использованию замороженных активов России

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - В G7 изучают варианты возможного использования замороженных активов России и планируют представить предложения на саммите лидеров "большой семерки", который пройдет в Италии в июне, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Изучением вариантов занимаются чиновники и юристы.

В то время как США и Великобритания выступают за использование российских блокированных активов, некоторые страны ЕС и Европейский центральный банк выражают обеспокоенность по поводу таких мер. Они опасаются возможных ответных мер России, нацеленных на европейские активы у нее, а также обеспокоены влиянием на финансовую стабильность и статус евро как резервной валюты, говорят источники агентства. Опасность такого шага заключается в том, что он может заставить и другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах из-за опасений, что однажды в их отношении захотят применить аналогичные меры.

Накануне министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в Сан-Паулу, что пока у G7 "нет правовой основы для конфискации российских активов". Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам, что ЕС сосредоточен на поиске юридически безопасного варианта использования российских активов, "который можно реализовать в краткосрочной перспективе".

Старший финансовый эксперт Атлaнтического совета Чарльз Личфилд заявил, что также обсуждается вариант, который предполагает использование средств без фактической их конфискации. Идея заключается в том, что правительства стран G7 предоставят рынкам гарантию того, что замороженные активы не возвратят России в случае, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.

Среди других рассматриваемых вариантов - оставить активы нетронутыми и использовать их в качестве залога для облигаций, продаваемых на мировых рынках для сбора средств Украине.

В конце января постпреды Евросоюза согласились с предложением Еврокомиссии использовать доходы от замороженных активов России для помощи Украине, ЕК подготовила такое предложение в декабре.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в ЕС успешно идет работа над планом введения налога на прибыль от замороженных активов России. В то же время агентство уточняло, что группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов.

Около 260 млрд евро активов Центрального банка России иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС. Значительная часть средств - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

Предполагается, что после разработки совместно с партнерами по G7 механизма по изъятию чрезвычайных доходов от российских активов, ЕС мог бы реализовать отложенные средства в интересах Украины

G7 Великобритания Германия ЕС США Euroclear Украина
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