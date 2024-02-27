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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России

Йеллен призвала поспешить с решением судьбы замороженных активов России
Джанет Йеллен
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что нужно срочно определить, как замороженные активы России можно задействовать для оказания поддержки Украины. Она сделала это заявление перед заседанием министров финансов и председателей Центробанков стран G-20, сообщает пресс-служба министерства.

"Полагаю, что нашей коалиции нужно как можно быстрее отыскать способ использования этих блокированных активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления", - сказала она.

Также Йеллен приветствовала решение Совета ЕС, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами Банка России, которые были заморожены вследствие ограничительных мер ЕС.

Около 260 млрд евро активов Центрального банка России было иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС.

Предполагается, что после разработки совместно с партнерами по G7 механизма по изъятию чрезвычайных доходов от российских активов, ЕС мог бы реализовать отложенные средства в интересах Украины

G-20 G7 Джанет Йеллен США Украина
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