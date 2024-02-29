Минфин назвал сопоставимым объем взаимно замороженных в РФ и за рубежом активов

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Объем активов, взаимно заблокированных РФ и иностранными государствами, сопоставим, заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, комментируя возможные ответные шаги России в случае, если угрозы конфискаций за рубежом будут реализованы.

"Есть иностранные активы в Российской Федерации, тех компаний, стран, которые сегодня являются недружественными, которые говорят о возможной заморозке. Что это за активы? Они делятся на производственные активы и финансовые. Производственные активы мы, наоборот, поддерживаем всячески, чтобы те компании, которые из западных стран, работали здесь, и создаем все условия, и будем дальше так делать. Мы крайне заинтересованы, чтобы эти компании не уходили, а продолжали работать и создавать новые рабочие места, платить заработную плату, создавать дополнительный валовый продукт нашей стране. Но есть и финансовые компании, финансовые вложения, вложения в наши акции компаний, облигации, облигации государственного федерального займа. И вот этот объем тоже, знаете, достаточно значительный, он сопоставим с теми объемами наших золотовалютных резервов, которые сегодня там заморожены", - сказал Силуанов журналистам в четверг.

"Поэтому, если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим. Есть чем, еще раз повторюсь, ответить", - добавил он.

Министр подчеркнул, что такого рода шаг, если он будет предпринят, "не то что недружественный - это шаг не просчитанный". "Потому что если замораживаются и изымаются золотовалютные резервы центрального банка, то доверие к западным институтам, доверие к правовой системе западной, которая всегда считалась как бы таким объектом для подражания (...), рухнет, и это нанесет больший ущерб западным компаниям, чем Российской Федерации", - заключил Силуанов.