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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Шеф Пентагона заявил, что не доложил о своей болезни из-за сбоев в каналах связи

Шеф Пентагона заявил, что не доложил о своей болезни из-за сбоев в каналах связи
Ллойд Остин
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг заявил, что Белый дом не узнал своевременно о его госпитализации в январе из-за проблем с передачей информации, и признал вину в неспособности решить вопрос должным образом.

"У нас произошел сбой в уведомлениях во время моего пребывания в военно-медицинском центре Уолтера Рида", - сказал Остин на слушаниях в Комитете Палаты представителей США по делам вооруженных сил.

"Я должен был еще в декабре оперативно проинформировать президента, мою команду, Конгресс и американский народ о моем диагнозе - рак - и о последующем лечении", - добавил он.

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По словам шефа Пентагона, он вместе со своей командой "не справились с решением проблемы должным образом". "Я беру на себя полную ответственность", - заявил Остин.

Глава Минобороны США заверил, что "не намеревался держать в секрете свою госпитализацию от Белого дома или от кого-либо еще".

При этом конгрессмены раскритиковали шефа Пентагона из-за того, что президент США Джо Байден не знал ни о том, что Остин болен раком, ни о том, что он проходит лечение. В частности, председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс назвал такой поворот событий неприемлемым.

"Наши корабли подвергались обстрелу в Красном море, наши базы готовились к атаке в Сирии и Ираке. А главнокомандующий не знал, что его министр обороны выбыл из строя", - заявил Роджерс.

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Ранее в феврале Остин заявил, что он "достаточно закрытый человек" и его "первым желанием было сохранить болезнь в секрете".

Остин был госпитализирован 1 января из-за инфекции, которую вызвала проведенная 22 декабря операция, связанная с раком предстательной железы. Госпитализация шефа Пентагона вызвала споры на Капитолийском холме, так как до 4 января о ней не были проинформированы ни замминистра обороны, ни Белый дом. Остин также не сообщал до 9 января об обнаруженном у него раке предстательной железы.

Американские СМИ со ссылкой на заявление официальных лиц Национального военного центра Уолтера Рида позднее сообщили, что рак предстательной железы диагностировали у Остина еще в декабре.

США Пентагон Ллойд Остин
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