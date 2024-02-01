Шеф Пентагона извинился перед Байденом за ситуацию со своей госпитализацией

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что берет на себя всю ответственность за несвоевременное информирование о его госпитализации в начале года и попросил прощения за это у президента США Джо Байдена.

"Я попросил прощения непосредственно у президента Байдена. Я сообщил ему, что глубоко сожалею из-за того, что не проинформировал его незамедлительно о тяжелом диагнозе, поставленном мне, и о лечении. Он отреагировал теплосердечно и любезно, отметив, что полностью доверяет мне", - сказал Остин в четверг.

"Я буду кристально честен, мы поступили неправильно, я поступил неправильно. Я должен был сообщить о моем диагнозе президенту, коллегам и американской общественности. Я принимаю на себя всю ответственность и прошу прощения за это у моих коллег и у американского народа", - добавил он.

При этом глава Пентагона отметил, что никакого риска для управления ведомством не было: "В каждый момент либо я, либо мой заместитель полностью исполняли обязанности".

В начале декабря у Остина обнаружили рак предстательной железы в ходе скрининга простаты, 22 декабря он перенес малоинвазивную хирургическую процедуру - простатэктомию.

Тем не менее 1 января шеф Пентагона был госпитализирован с осложнениями - сильными болями в животе, бедре и ноге, также у него была обнаружена инфекция мочевыводящих путей.

При этом, как отмечали американские СМИ, министр обороны несколько дней не уведомлял администрацию США о госпитализации: Белый дом до 4 января не был проинформирован о том, что глава Минобороны попал в больницу. Позднее Остин распространил заявление, в котором признал, что совершил ошибку, не поставив администрацию США в известность.

В минувший понедельник, 29 января, стало известно, что Остин вернулся к работе в Пентагоне.