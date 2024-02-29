В США заявили, что хотят возвращения РФ к диалогу по стратегической стабильности

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон хотел бы, чтобы Москва вернулась к двусторонним переговорам по теме ограничений стратегических вооружений, сообщил в четверг глава Стратегического командования Вооруженных сил США Энтони Коттон.

"Я совершенно точно являюсь сторонником договоров. Но все их участники должны играть по правилам. Я бы хотел, чтобы Китай пошел навстречу и сел с нами за стол переговоров. Я бы безусловно хотел, чтобы Россия вернулась туда же. Но как реалист я понимаю, что это может произойти, а может и нет. Поэтому как командиру мне нужно понимать, как построить силы на случай, если этого не произойдет", - сказал Коттон на слушаниях в комитете сената США по делам вооруженных сил.

Так он ответил на просьбу сенатора-демократа Джинн Шейхин прокомментировать ситуацию с прекращением переговоров с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) и по вопросу сокращения ядерных вооружений.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности, но всерьез вести такой диалог невозможно на фоне заявлений Запада о намерении нанести РФ стратегическое поражение на поля боя.

"Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности", - сказал Путин.

"Но вот, что хотел бы подчеркнуть, - чтобы меня все правильно поняли - в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?", - сказал Путин.

По его словам, "в последнее время все чаще звучат голословные обвинения в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе", которые не имеют под собой никаких оснований и игнорируют предложенный еще в 2008 году проект договора о предотвращении размещения ядерного оружия в космосе.

"Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, безопасность России", - подчеркнул Путин.

21 февраля прошлого года Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Приостановка участия РФ в договоре, по словам президента, связана с необходимостью обеспечения безопасности страны в условиях, когда блок НАТО объявил своей целью стратегическое поражение России.

В марте в госдепартаменте США заявляли, что Россия, несмотря на объявление о приостановке участия в ДСНВ, юридически по-прежнему обязана выполнять положения договора.

В начале ноября 2023 года президент РФ также подписал закон, отзывающий ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Кроме того, в ночь на 7 ноября РФ завершила выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).