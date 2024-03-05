Глава "Роскосмоса" высказался против размещения ядерного оружия в космосе

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что космос должен быть свободен от ядерного оружия, и Россия будет последовательно отстаивать эту позицию. Он сказал об этом, выступая с лекцией на марафоне "Знание. Первые" в рамках всемирного фестиваля молодежи.

"Конечно, космос должен быть свободен от ядерного оружия и это должна быть территория мира, которая принадлежит всем. Мы последовательно будем отстаивать эту позицию и согласовывать с нашими коллегами", - сказал Борисов.

20 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия была и будет категорически против размещения ядерного оружия в космосе.

"Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против, и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе. Наоборот, призываем соблюдать все договоренности, которые имеются в этой сфере", - сказал он на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Министр обороны сообщил, что у России нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.

15 февраля председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер проинформировал членов конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что США получили информацию о том, что Россия "имеет планы по размещению в космосе ядерного оружия".

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнял, что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнял, что эта угроза имеет потенциальный характер, активные действия против США сейчас не идут.