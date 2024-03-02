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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:41

Трамп побеждает на республиканских кокусах в Миссури

Трамп побеждает на республиканских кокусах в Миссури
Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп одерживает победу на республиканских кокусах в Миссури, сообщает в субботу Associated Press (AP).

По предварительным данным, опубликованным американскими СМИ, у Трампа 88% голосов, а у его основного соперника Никки Хейли - 12%.

"Бывший президент, который особенно силен именно на кокусах, этой победой укрепит свое лидерство по числу делегатов", - добавляет AP.

"Спасибо, Миссури! Вместе мы сделаем Америку снова великой", - написал Трамп в социальных сетях в ответ на прогнозы.

Ожидается, что позднее в субботу состоятся республиканские кокусы и в штате Айдахо.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

В настоящее время праймериз проводятся гораздо чаще, чем кокусы. Они, как правило, характеризуются более высоким уровнем участия. Избиратели голосуют тайно с помощью бюллетеней.

Внутрипартийные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Миссури США
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