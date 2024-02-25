Трамп уверенно победил на праймериз в Южной Каролине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на президентской кампании в ноябре 2024 года, одержал убедительную победу на предварительных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.

По результатам подсчета 99% голосов избирателей, за Трампа проголосовали 59,8% участников праймериз, за Хейли - 39,5%.

Ранее Трамп уже победил на предварительных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.

"Я никогда не видел Республиканскую партию такой сплоченной, как сейчас", - заявил 45-й президент США после закрытия избирательных участков.

Он добавил: "Это произошло немного раньше, чем мы ожидали, и это даже более крупная победа, чем мы ожидали".

Такой результат Трампа, "вероятно, усилит давление на Хейли" и может побудить ее покинуть предвыборную гонку, считает агентство АР.

В то же время, как пишет агентство, "Хейли поклялась остаться в предвыборной гонке, по крайней мере, до конца праймериз 5 марта". В этот день предварительные выборы пройдут одновременно в нескольких штатах страны, поэтому в США он называется "супервторником".

Трамп поблагодарил избирателей за поддержку, а также обвинил действующего главу государства Джо Байдена в "разрушении страны", заявив, что победит его на всеобщих выборах 5 ноября.

"Мы собираемся быть здесь 5 ноября, и мы собираемся посмотреть на Джо Байдена, посмотреть ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы собираемся сказать: "Джо, ты уволен. Уходи, убирайся, Джо. Ты уволен", - сказал Трамп.

С своей стороны Байден заявил: "Каждый день нам напоминают об угрозе, которую Дональд Трамп представляет для нашего будущего, поскольку американцы борются с ущербом, который он оставил после себя".

"В 2020 году я баллотировался на пост президента, потому что сама душа Америки была в опасности", - подчеркнул глава Белого дома.

Внутрипартийные выборы в США проводят в виде кокусов и праймериз. Праймериз организуют власти штата, в то время как кокусы - это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии, в ходе которых проходит обсуждение вероятных кандидатов в президенты. Сначала проходят дебаты, потом - голосование.

Эти предварительные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе - съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.