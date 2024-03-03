Что произошло за день: воскресенье, 3 марта

Дополнительное сокращение Россией добычи и экспорта нефти, ликвидация шестерых боевиков в Ингушетии, побег заключенных из тюрьмы Порт-о-Пренса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия дополнительно добровольно сократит добычу нефти и ее экспорт совокупно на 471 тыс. б/с во втором квартале 2024 года. Структура будет разной каждый месяц: в апреле РФ снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с. В мае соотношение будет 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно, в июне Россия будет только сокращать добычу.

- Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с на второй квартал 2024 года. О пролонгации дополнительных ограничений объявили также Кувейт (в 135 тыс. б/с), Алжир (в 51 тыс. б/с), Оман (в 42 тыс. б/с), Казахстан (82 тыс. б/с).

- НАК сообщил о шестерых убитых в боестолкновении боевиках в Карабулаке. Режим КТО в городе снят.

- Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа. Он занимал эту должность в 2022-2023 годах.

- В столице Гаити несколько сотен заключенных сбежали в результате нападения вооруженных группировок на тюрьму.

- Баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс первым из игроков НБА набрал 40 тысяч очков.

- Футболисты "Динамо" со счетом 2:1 победили "Локомотив" в московском дерби в рамках 19-го тура чемпионата России.