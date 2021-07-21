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В Гаити утвердили новое правительство во главе с Ариэлем Анри

В Гаити утвердили новое правительство во главе с Ариэлем Анри
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри во время церемонии инаугурации нового правительства в Порт-о-Пренсе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Церемония инаугурации нового состава правительства Гаити во главе с премьер-министром Ариэлем Анри прошла в столице Порт-о-Пренс во вторник, сообщает Associated Press.

Глава государства Жовенель Моиз назначил Ариэля Анри премьером за два дня до нападения на президентскую резиденцию 7 июля, потому Анри не успел вступить в должность, и управление республикой на себя взял исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф. Ариэль Анри был приведен к присяге, чтобы заменить временного премьер-министра Клода Жозефа.

Анри пообещал сформировать временное правительство, которое будет руководить Гаити по меньшей мере до проведения выборов нового президента.

Президент Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были 26 колумбийцев и двое американцев гаитянского происхождения. Власти Колумбии заявили, что их граждан для участия в убийстве вербовали четыре компании.

Гаити Жовенель Моиз Ариэль Анри

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