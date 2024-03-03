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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:17

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа

Премьером Пакистана избрали Шахбаза Шарифа
Шахбаз Шариф
Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министром Пакистана в результате голосования в Национальной ассамблее избран представитель партии "Пакистанская мусульманская лига (Н)" Шахбаз Шариф, передает в воскресенье портал Dawn.

Спикер Сардар Садик объявил, что по итогам голосования Шариф, который был премьером Пакистана в 2022-2023 годах, набрал 201 голос. Находящийся в оппозиции кандидат от партии "Движение за справедливость" Омер Аюб Хан получил 92 голоса.

Ранее на этой неделе члены Национальной ассамблеи Пакистана - нижней палаты парламента - принесли присягу.

Шахбаз Шариф - младший брат экс-премьера Наваза Шарифа. Теперь ему предстоит сформировать правительство.

Выборы в парламент в Пакистане прошли в начале февраля на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран, экономического кризиса и массовых волнений в стране.

По результатам выборов ни одна из партий не смогла добиться простого большинства в парламенте, необходимого для формирования правительства, однако затем "Пакистанская мусульманская лига" и Пакистанская народная партия объявили о решении объединить усилия для формирования правительства.

Пакистан Шахбаз Шариф
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