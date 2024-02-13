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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

В Пакистане партии договорились сформировать коалиционное правительство

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Партия экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа "Пакистанская мусульманская лига" и Пакистанская народная партия Билавала Бхутто Зардари объявили о решении объединить усилия для формирования правительства, сообщает во вторник The Guardian.

"Учитывая все обстоятельства, мы пришли к решению выступить совместно. Мы боролись на выборах друг против друга, но это было предвыборное противостояние, а не идеологическое", - заявил лидер Пакистанской народной партии на пресс-конференции в Исламабаде.

The Guardian отмечает, что Шахбаз Шариф, брат лидера "Пакистанской мусульманской лиги", будет единственным кандидатом на пост премьер-министра от коалиции.

Парламентские выборы прошли в Пакистане на прошлой неделе. По результатам выборов ни одна из партий не смогла добиться простого большинства в парламенте, необходимого для формирования правительства, однако в коалиции преимущество получают эти две партии.

Выборы проходили на фоне сложной региональной обстановки, включая напряженность на границах стран. Новому правительству Пакистана придется справляться с экономическим кризисом, сдерживанием нелегальной миграции, массовыми волнениями. Население страны сталкивается с высокой инфляцией, ростом уровня бедности, перебоями с подачей газа и электричества. Для поддержания экономики Пакистан все больше полагается на международные займы - от МВФ, Китая, Саудовской Аравии.

Пакистанская мусульманская лига Пакистанская народная партия Наваз Шариф Билавал Бхутто Зардари
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