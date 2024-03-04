Корабль Crew Dragon с космонавтом Александром Гребенкиным в экипаже стартовал к МКС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX в понедельник по московскому времени стартовал к Международной космической станции (МКС) с экипажем в составе трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина, сообщило NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX к МКС был осуществлен в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:53 по Москве) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 12 минут он выйдет на орбиту.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.

Стыковка корабля с МКС планируется во вторник.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.