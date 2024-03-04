Американский корабль Crew Dragon успешно выведен на орбиту

5 марта он состыкуется с МКС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американский многоразовый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" Александром Гребенкиным на борту успешно выведен на орбиту, сообщило NASA.

"Корабль вышел на орбиту", - говорится в сообщении. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на 5 марта.

В состав международного экипажа миссии Crew-8 помимо Гребенкина входят астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они проведут на станции около шести месяцев.

Запуск корабля с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX к МКС был осуществлен в воскресенье в 22:53 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 06:53 по Москве) со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Примерно через 12 минут после запуска корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя и начал полет к МКС.

Crew Dragon должен будет состыковаться с МКС 5 марта в 03:00 по времени Восточного побережья США (11:00 мск).

В рамках запуска примерно через 8 минут после отделения первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила управляемую вертикальную посадку на наземную площадку LZ-1 на космодроме во Флориде.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В декабре 2023 года в "Роскосмосе" сообщили о продлении соглашения с NASA до 2025 года. Как сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев "Интерфаксу", дополнительное соглашение подразумевает проведение еще двух перекрестных полетов на МКС до 2025 года.