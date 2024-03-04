В Литве заявили об отсутствии нарушений в агрогрузах, которые стали проверять в Польше

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Проверки сельскохозяйственных грузов, следующих из Литвы в Польшу, на предмет их возможного украинского происхождения, на данный момент не выявили нарушений, заявил национальной литовской телерадиовещательной компании руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас.

Проверки фур начались 1 марта на бывшем КПП "Кальвария-Будзиско" на польско-литовской границе. В первый день на месте находились 30-40 протестующих, которые наблюдали за тем, как польская полиция, таможня, инспекторы дорожного транспорта проверяют документы фур.

"Мы наблюдаем снижение энтузиазма польских фермеров - насколько нам известно, сейчас на пограничном посту нет фермеров, которые могли бы присматривать за этими действиями. Этот энтузиазм угасает, потому что этих товаров (украинского происхождения - ИФ) на самом деле нет, обвинения, которые бросают в адрес нашей страны, из пальца высосаны", - сказал Виткаускас.

По его словам, ситуация на границе находится под контролем, польские должностные лица работают четко.

Представители Литвы отвергают обвинения в недостаточном контроле за зерновыми грузами и надеются, что запланированная на неделю акция протеста будет сокращена, однако организатор протеста Кароль Печинский заявил, что акция пройдет, как и планировалось.

"Вероятно, нет, я думаю, что протест пройдет по плану - в течение семи дней", - сказал он в понедельник.

Он подчеркнул, что протестующие польские фермеры не имеют никаких претензий к литовским перевозчикам или фермерам, поскольку нельзя исключать, что большое количество зерна перевозится с помощью польских компаний.

По его словам, протестующие будут ждать более точных результатов проверок, также планируется, что такие проверки будут проходить без предварительного предупреждения не реже одного раза в неделю.

Председатель Сельскохозяйственной палаты Литвы Арунас Свитоюс сообщил, что 6 и 7 марта будут подготовлены совместные требования польских и литовских фермеров к своим правительствам относительно транспортировки зерна.

"Первым вопросом будет принятие в Сеймах обеих стран законов, запрещающих ввоз иностранного зерна с Востока в Литву, что помогло бы как фермерам, так и производителям продукции", - сказал Свитоюс.

По данным польских властей, в настоящее время украинское зерно не попадает на внутренний рынок страны. Разрешен лишь его транзит через польскую территорию. Вместе с тем, представители протестующих фермеров заявляли, что оно все же поступает на польский рынок. По их данным, украинская сельхозпродукция направляется в Литву и уже оттуда под видом литовской продукции попадает в Польшу. Литовская ассоциация производителей зерна считает, что эти подозрения оправданы.

Министры сельского хозяйства Литвы и Польши призвали фермеров 1 марта отказаться от протестов, в том числе от перекрытия международной автодороги, на которой находится КПП, и позволить властям обеих стран провести расследование.

Общегосударственная забастовка фермеров стартовала в Польше 9 февраля. Основные требования бастующих - корректировка "зеленого" курса Европейской комиссии, ограничение притока украинской агропродукции на польский рынок, а также повышение рентабельности сельхозпроизводства. В ходе протестов фермеры также блокируют украинско-польские погранпереходы.

Правительство Польши ведет неофициальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на тему освобождения Польши от некоторых положений "зеленого соглашения", сообщил интернет-изданию Onet Wiadomosci замглавы МИД Польши Анджей Шейна.

Шейна также сказал, что освобождение от правил будет распространяться на "все возможное - как на "зеленый курс", так и на приток продуктов, которые могут привести к постоянным нарушениям на рынке одной или большинства стран".

"Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о финансировании ЕС, они станут общей позицией ЕС. Я еще хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра (Дональда - ИФ) Туска, если это затянется, мы введем изменения, введем пограничные блокады, барьеры и таможенные пошлины в одностороннем порядке", - подчеркнул замминистра.

Он также заверил, что во время польско-украинских консультаций, которые планируются 28 марта, "вопроса проблемы на границе больше не будет".

Между тем, в понедельник будет обсуждаться ситуация с протестами польских фермеров на литовской границе.

Премьер-министр Польши Туск прибудет 4 марта в Вильнюс, где встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните. Главы правительств обеих стран обсудят, в частности, поддержку Украины, усиление санкций против России и Белоруссии, ситуацию с протестами польских фермеров на границе обеих стран.

Туск ранее сделал протестующим предложения, включающие возможное закрытие границы с Украиной для импорта ее продукции, тем не менее протесты продолжились и проходят в 270 различных местах Польши.