Польские фермеры будут проверять поступающие из Литвы сельскохозяйственные грузы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Протестующие польские фермеры, которые планируют с 1 марта перекрыть одну из дорог через литовско-польскую границу, будут проверять содержимое грузовиков, особенно сельскохозяйственные грузы, заявил в эфире литовской радиостанции организатор протеста Кароль Печинский.

"Акция протеста должна начаться 1 марта в 10 часов утра. Это не будет полная блокада (бывшего - BNS) пограничного пункта, мы как фермеры вместе со службами c польской стороны хотели бы проверить, что перевозится на грузовиках, особенно обращая внимание на те машины, которые имеют потенциал для перевозки сельскохозяйственной продукции. Конечно, это не касается личного транспорта, - сообщил он. - Вопрос о блокировании литовской границы возник при размышлениях о том, как усилить давление на польское правительство и о возможно не совсем легальной транспортировке сельхозпродукции между Польшей и Литвой. (...) Прошу вашего понимания, потому что мы просто хотим привлечь внимание".

По мнению председателя Литовской ассоциации производителей зерна Аушриса Мацияускаса, подозрения польских фермеров по поводу того, что украинское зерно, привезенное из Польши в Литву, возвращается или перерабатывается и реэкспортируется как литовский товар, оправданы.

"Польские фермеры подозревают, что это зерно разворачивается и возвращается обратно. У нас есть информация, что украинское зерно перемалывается в Литве, а литовская мука экспортируется в Польшу. Якобы из литовского зерна, у нас есть такие сведения. (...) Я точно знаю, что украинское зерно поступает в Литву, а литовская таможня об этом не знает", - сказал BNS Мацияускас.

По его словам, литовские фермеры фиксируют, фотографируют украинское зерно, но в официальной статистике нет информации об его ввозе в страну.

"Люди видят, что разгружают на складах и заводах. Какие цифры и откуда взялся товар? Но они не могут проверить документы, у них нет такого права. А видят - фотографируют, снимают и так далее", - сказал глава ассоциации.

Мацияускас добавил, что и возмущение польских фермеров, и несоответствие реальности и статистики показывают, что где-то в литовских учреждениях работа ведется не очень хорошо.

Акция фермеров на литовско-польской границе нанесет большой ущерб Литве, прогнозирует генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас.

"Блокирование границы - огромные убытки для нас как транзитной страны. (...) Теперь существует рынок Европейского союза, а не закрытый рынок. (...) Ущерб для нас будет больше, чем для Польши", - сказал BNS Буйвидас.

По его мнению, польские фермеры могли бы сосредоточиться на работе с чиновниками, а не на протестах на границе, поскольку именно представители власти могут внести изменения.

"Здесь не только литовские перевозчики, мы транзитная страна, скандинавский и балтийский коридор. Мы больше не находимся в вакууме. (...) Я их понимаю, что они хотят чего-то добиться, но разве можно ли это сделать за счет других", - добавил Буйвидас.

С 1 марта польские фермеры готовятся к двум новым блокадам - на бывшем польско-германском пограничном пункте в городе Свеце и на дороге у бывшего литовско-польского пограничного пункта Кальвария-Будзиско. Планируется, что блокада продлится около недели.

Общегосударственная забастовка фермеров стартовала в Польше 9 февраля. Основные требования бастующих - корректировка "зеленого" курса Европейской комиссии, ограничение притока украинской агропродукции на польский рынок, а также повышение рентабельности сельхозпроизводства. Протесты продлятся 30 дней, в ходе них фермеры намерены заблокировать все украинско-польские погранпереходы и насколько транспортных узлов.