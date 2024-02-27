Минсельхоз Литвы отверг обвинения в реэкспорте украинского зерна в Польшу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Подозрения, что украинское зерно, поступающее из Польши в Литву, затем реэкспортируется в Польшу под видом литовской продукции, кажутся необоснованными, заявил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас литовской национальной телерадиокомпании.

"Сужая всю тему до зерновой карусели, в чем обвиняют Литву - кстати, это обвинение выдвигается и против Германии, и тогда постепенно возникает вопрос - с одной стороны, является ли это или будет частью контрабанды. Но в любом случае это противоправное деяние, и тогда были бы его признаки, но ни мы, ни польская сторона этих признаков не видим", - сказал он.

Кроме того, по его словам, литовские власти вместе с польской стороной хотят проверить, соответствует ли количество зерна, перевозимого из Украины через Польшу в Литву, официальным данным.

"Мы вчера договорились с польским министром о двух вещах - у нас теперь есть прямой канал обмена информацией о происходящем, и еще кое-что - мы дополнительно запросили помощь с украинско-польской границы с количеством задекларированных грузов в Литву и сверимся с нашими данными", - заявил Навицкас.

Он отметил, что с началом конфликта на Украине часть российской сельхозпродукции была заменена украинской, поэтому через страну следует больше украинских перевозчиков.

В 2023 году из Украины в Литву было доставлено до 40 тысяч тонн пшеницы, заявил советник президента Литвы Ярек Неверович радиостанции Ziniu radijas.

"Это капля в море по сравнению с тем, сколько зерна выращивает сама Литва. Надо учитывать, что это очень незначительное количество", - подчеркнул он.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас добавил, что украинское зерно, транспортируемое в Литву, составляет менее 1% урожая литовской пшеницы.

"Мы можем посчитать - минимум четыре зерновоза, перевозящих пшеницу, пересекают Литву, восемь - кукурузу, это нормально, что их видно. Но это 30 тысяч тонн пшеницы от урожая, потребления и экспорта Литвы - это меньше процента от общего количества, небольшие цифры", - сказал он.

С 1 марта польские фермеры готовятся к двум новым блокадам - на бывшем польско-германском пограничном пункте в городе Свеце и на дороге у бывшего литовско-польского пограничного пункта Кальвария-Будзиско. Планируется, что блокада продлится около недели. Фермеры будут проверять содержимое грузовиков, особенно сельскохозяйственные грузы. "Вопрос о блокировании литовской границы возник при размышлениях о том, как усилить давление на польское правительство и о возможно не совсем легальной транспортировке сельхозпродукции между Польшей и Литвой", - отмечал организатор протеста Кароль Печинский.

По мнению председателя Литовской ассоциации производителей зерна Аушриса Мацияускаса, подозрения польских фермеров по поводу того, что украинское зерно, привезенное из Польши в Литву, возвращается или перерабатывается и реэкспортируется как литовский товар, оправданы.

Общегосударственная забастовка фермеров стартовала в Польше 9 февраля. Основные требования бастующих - корректировка "зеленого" курса Европейской комиссии, ограничение притока украинской агропродукции на польский рынок, а также повышение рентабельности сельхозпроизводства. Протесты продлятся 30 дней, в ходе них фермеры намерены заблокировать все украинско-польские погранпереходы и насколько транспортных узлов.